OL : Lucas Tousart à Lyon, c'est vraiment fini !

Dans : OL.

Lucas Tousart n'a pas repris l'entraînement avec l'Olympique Lyonnais ce lundi, le milieu de terrain va rejoindre le Hertha Berlin où on a refusé de prolonger le prêt à l'OL.

Les derniers maigres espoirs de voir Lucas Tousart jouer avec l’Olympique Lyonnais le match retour de Ligue des champions contre la Juventus et la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG ont volé en éclats ce lundi. Car contrairement à ses coéquipiers, le milieu de terrain ne s’est pas présenté ce lundi au Groupama Training Center pour le premier rendez-vous de la reprise pour Rudi Garcia et ses joueurs. Le milieu de terrain ne sera pas plus là mardi et pour cause. Le Hertha Berlin, qui a recruté Lucas Tousart lors du dernier mercato hivernal, n’a pas accepté que le prêt du joueur soit prolongé au-delà du 30 juin, comme cela avait été initialement convenu entre les deux clubs.

Et si Jean-Michel Aulas a évidemment proposé à son homologue berlinois de faire signer un avenant à Lucas Tousart, afin que ce dernier puisse reprendre l’entraînement avec l’Olympique Lyonnais et jouer deux mois de plus sous le maillot de l’OL, du côté du Hertha Berlin on a dit clairement mais fermement « nein ». Lucas Tousart n’a donc pas d’autre choix que de rejoindre le club de Bundesliga, où il s’est engagé jusqu’en 2025 moyennant une indemnité de transfert de 25ME. Compte tenu de la situation, on imagine bien que le milieu de terrain aurait aimé jouer les deux prochains matchs avec Lyon, mais les affaires sont les affaires et son prochain rendez-vous sportif sera en Allemagne et nulle part ailleurs.