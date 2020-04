OL : Benzema à Lyon, l'erreur finale de KB9 ?

Dans : OL.

Après plus de 10 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema pense à un retour à l’Olympique Lyonnais. Une très mauvaise idée selon Jérôme Rothen.

Plus qu’un rêve du président Jean-Michel Aulas, il s’agit apparemment d’une réelle possibilité. Dans une entretien accordé à la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a confié qu’il pourrait bien revenir chez les Gones. Après toutes ces années passées au Real Madrid, le club de ses rêves qu’il avait rejoint en 2009, l’attaquant français reste très attaché à la formation de ses débuts. Il n’empêche qu’un retour ne serait pas bénéfique d’après Jérôme Rothen, persuadé que KB9 ne ferait que gâcher ce qu’il a accompli à Lyon par le passé.

« Je pense que c'est tout sauf une bonne idée de vouloir finir où l’on a commencé, a commenté l’ancien Parisien sur RMC. Tu as le sentiment de redonner ce que le club t'a amené quand il t'a lancé. Mais si Benzema quitte le Real Madrid, ce sera parce qu'il sera moins bien physiquement, moins bien mentalement et moins performant. Ce n'est pas utile qu'il vienne gâcher la fin de sa carrière avec un retour à Lyon, même si ça ferait plaisir à tous les Lyonnais. »

La comparaison avec Papin

« Il a laissé une image fantastique, c'est un joueur qui a fait rêver à Lyon et qui a réalisé une carrière fantastique au Real. Mais c'est tout sauf une bonne idée de finir sa carrière à Lyon, a insisté le consultant. Il ne pouvait pas répondre autre chose. Ça me rappelle le retour de Jean-Pierre Papin en France. Après avoir été une légende à Marseille, il est parti à Milan puis au Bayern, avant d'aller à Bordeaux. Quand tu es attaquant de pointe et que tu as 33-34-35 ans, le retour est toujours compliqué. Tu vas moins vite, tu es moins vif. Ce serait une mauvaise idée. » A 32 ans, Benzema envisage encore de rester un moment au Real puisqu’il s’apprête à prolonger jusqu’en 2022.