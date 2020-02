OL : Bennacer snobé au mercato, l'erreur à 16 ME de Juninho

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais faisait du recrutement d’un milieu de terrain sa priorité au mercato. Dans cette optique, Thiago Mendes était recruté en provenance de Lille.

Choix fort de Juninho à l’époque, le Brésilien ressemble pour l’instant à un énorme flop. Ce qui doit laisser des regrets du côté de la cellule de recrutement et notamment de Florian Maurice. En effet, l’autre homme fort du mercato à Lyon ne militait pas pour la venue de Thiago Mendes, mais plutôt pour celle d’Ismaël Bennacer, auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations époustouflante avec l’Algérie et qui a finalement été transféré à l’AC Milan pour seulement 16 ME.

Interrogé par RMC Sport, l’international algérien de 22 ans a révélé que tout était presque bouclé avec Lyon… avant que Juninho ne se mêle du dossier. « Il y avait eu des contacts avec l’OL. C’était un bon projet. A l’époque, il n’y avait pas encore de coach. J’ai rencontré Florian Maurice. Il m’a dit : "on te veut, tu as le profil pour Lyon et je pense que n’importe quel entraîneur te voudra à Lyon. Ton profil serait parfait". Après, Sylvinho et Juninho sont arrivés et je n’ai plus eu de nouvelles. D’un coup » a expliqué l’Algérien. Dans la foulée, l’Olympique Lyonnais recrutait Thiago Mendes mais également Jean Lucas. Après coup, cela ressemble à une grosse erreur de casting. Aux Brésiliens de l’OL de prouver que Juninho a fait le bon choix en optant pour eux plutôt que pour Ismaël Bennacer, lequel avait de nombreux défenseurs au sein de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. Cette saison, l’Algérien s’est imposé comme un élément important de l’AC Milan pour sa première année en Lombardie avec 19 apparitions en Série A.