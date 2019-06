OL : Ismaël Bennacer aime Lyon, mais...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Lyon, qui s’est déjà offert un premier renfort au milieu de terrain avec Jean Lucas, devrait rapidement boucler la venue d’un second joueur dans ce secteur de jeu. Il s’agira probablement de Thiago Mendes, lequel a d’ores et déjà trouvé un accord avec l’OL. Cela signifie-t-il que Jean-Michel Aulas et Juninho ne creuseront pas la piste de l’international algérien Ismaël Bennacer, très populaire auprès des supporters lyonnais ? Il est encore trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, l’OL n’a pas transmis d’offre à Empoli pour Bennacer comme le président du club italien l’a confirmé à Tutto Mercato Web.

« La Fiorentina a un intérêt pour Bennacer, mais le dossier est en stand-by car le joueur ne veut pas être distrait pendant la CAN. La Fiorentina connaît nos revendications. Je ne sais pas si les discussions seront approfondies car il faut également l’accord du joueur, qui aime aussi beaucoup Lyon. Même ils ne nous ont pas contacté, et n’ont pas fait d’offre... » a confié, très cash et en toute transparence, Fabrizio Corsi. Reste maintenant à voir si l’OL a l’intention de recruter Thiago Mendes, Jean Lucas et un troisième milieu de terrain pour combler le départ de Tanguy Ndombele. Ce n’est, à priori, pas la tendance…