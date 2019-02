OL : Battu dans le derby, Wahbi Khazri chatouille Lyon

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Grâce à sa victoire vendredi soir à Dijon, l'AS Saint-Etienne est revenue à la quatrième place du classement de Ligue 1 à seulement trois points de l'Olympique Lyonnais, qui de son côté recevra Monaco dimanche soir. Evoquant cette bataille pour l'Europe avec l'OL, mais également avec l'OM et Lille, Wahbi Khazri en a profité pour parler du voisin lyonnais dont il estime que finalement il n'est pas aussi terrible que cela.

Malgré la récente défaite dans le derby à Geoffroy-Guichard, le joueur de l'ASSE n'est pas vraiment impressionné. « Au prochain match on ira à Marseille sans pression, même si ce ne sera pas facile, nous aussi on a une belle équipe. Si on est 4e avec 43 points c’est que l’on n’est pas si mauvais que ça. J’ai entendu que certains pensaient que Lyon et Lille étaient nettement au-dessus de Saint-Etienne, mais contre l’OL on a montré deux fois à domicile et à l’extérieur qu’on avait rien à leur envier. C’est vrai que l’OL a un effectif de qualités, qu’ils sont meilleurs que nous, mais sur les 180 minutes jouées contre eux, on leur a tenu tête et même beaucoup plus », a rappelé Wahbi Khazri, conscient que l'AS Saint-Etienne jouera un match important et peut-être décisif dimanche prochain au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille.