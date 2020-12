OL : Barcelone ruiné, c’est mort pour Depay

Dans : OL.

Cet été, Barcelone était très intéressé par la perspective de recruter Memphis Depay, à un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais.

Un accord avait été trouvé entre le vice-champion d’Espagne en titre et le capitaine de l’OL. Mais en raison de comptes dans le rouge vif, la direction catalane n’avait pas été en mesure de boucler l’opération. Six mois plus tard, la situation est similaire. Sans surprise, Ronald Koeman est toujours très intéressé par le leader de l’attaque des Pays-Bas. Mais à en croire le journaliste Guillem Balague, il est quasiment impossible que Memphis Depay rejoigne Barcelone au mercato hivernal. Que le prix de Memphis Depay soit de 15, 20 ou 30 ME, le club blaugrana n’aurait pas les moyens de payer le transfert…

« La situation financière au FC Barcelone est si mauvaise que la dette a atteint la barre des 900 ME. Même s’il y a eu un accord avec les joueurs pour réduire les salaires, la situation est telle, que le Barça pourrait même pas avoir l’argent nécessaire pour Eric Garcia, à moins qu’il décide de venir à la fin de son contrat. Mais pour Depay, les 20 ou 30 ME, le Barça ne les a pas, sauf s’ils vendent » a lancé le journaliste de Sport, pour qui la situation financière du FC Barcelone est réellement dramatique. Reste maintenant à voir si le club blaugrana parviendra à dégraisser dans les mois à venir, alors que les départs de joueurs tels que Samuel Umtiti ou encore Antoine Griezmann et Philippe Coutinho sont régulièrement évoqués. De toute évidence, rien ne devrait bouger cet hiver avant l’élection du futur président. Pour rappel, les Socios du FC Barcelone choisiront leur nouveau président à la fin du mois de janvier 2021.