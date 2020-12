OL : Depay oublie le mercato, il est focus à 100 % sur Lyon !

Dans : OL.

Tout proche de rejoindre Barcelone début septembre, Memphis Depay n’a finalement pas fait ses valises au mercato.

En effet, le transfert du capitaine de l’OL vers le Barça a capoté dans la dernière ligne droite en raison de la masse salariale trop élevée du vice-champion d’Espagne. En fin de contrat avec Lyon en juin prochain, l’attaquant des Pays-Bas reste dans le viseur de Ronald Koeman dans l’optique du mercato hivernal. Un départ après Noël semblait donc envisageable mais en conférence de presse ce mardi, Memphis Depay a livré quelques indices rassurants quant à son avenir dans la capitale des Gaules. Visiblement très bien dans cette équipe qui tourne à plein régime, l’ancien buteur de Manchester United a fait savoir qu’il n’était absolument pas focalisé sur le mercato.

« Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit. Le Barça ? Je ne peux rien dire à propos de ça. Je suis là actuellement, beaucoup de clubs peuvent être intéressés. Le titre ? N'allons pas trop vite. Nous sommes vraiment très contents du dernier match. Nous avons l'équipe pour gagner plus de matchs. Chaque semaine, nous pouvons nous améliorer. On a un super collectif. Je suis content, comme tout le monde. Ce qui est important, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et de voir où ça nous mène. Je n'aime pas trop me projeter. Évidemment, nous voulons vraiment être en Ligue des champions l'année prochaine. Nous savons ce qu'il faut faire : gagner des matchs » a fait savoir Memphis Depay, dont la seule préoccupation à l’heure actuelle semble être les résultats de l’OL. Ce que les supporters apprécieront…