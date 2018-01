OL : Aulas tweete « comme un gamin », il trouve ça génial

Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué pour son addiction à Twitter et ses propos parfois polémiques sur le réseau social, Jean-Michel Aulas a tout de même ses fans. Ancien joueur de l’OL (1998-2004), Vikash Dhorasoo en fait partie. Interrogé par Le Progrès avant le choc entre le club rhodanien et le PSG, l’ex-international français a confié toute son admiration pour le président de l’OL. Et son activité sur Twitter ? Il trouve ça « génial », rien que ça.

« Aulas c’est prodigieux. Le club lui appartient, il fait son stade. C’est une belle histoire. Il m’a toujours respecté » a lâché l’ancien milieu de terrain de l’OL avant de poursuivre. « Bon, dans les négociations on sentait que c’était son club. Je l’aime bien, il est marrant, tweete comme un gamin, génial. L’institution à Lyon est très forte, plus qu’à Paris, alors les crises ne sont pas très violentes. Le PSG écrase trop la L1. Je suis fier d’avoir joué dans les deux clubs. Je suis supporter de l’OL » a lâché Vikash Dhorasoo, qui a donc choisi son camp avant le match de la 22e journée de Ligue 1. Jean-Michel Aulas appréciera…