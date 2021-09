OL : Aulas tend une perche énorme à Benzema

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce mardi soir, Karim Benzema va disputer le premier match de sa carrière au Groupama Stadium de Lyon.

Le moment sera forcément spécial pour l’attaquant de l’Equipe de France, formé à l’Olympique Lyonnais et transféré au Real Madrid avant la création du stade des lumières. De toute évidence, Jean-Michel Aulas sera présent pour assister au match entre les Bleus et la Finlande, et ainsi voir Karim Benzema fouler la pelouse du Groupama Stadium. Le patron de l’OL a par ailleurs profité de l’occasion pour dire quelques mots au sujet du come-back de « KB9 » dans sa ville de naissance sur le site officiel des Gones. Sans surprise, Jean-Michel Aulas ouvre la porte à un retour de Karim Benzema à Lyon, bien qu’il soit maintenant difficile, pour ne pas dire impossible, de le déraciner du Real Madrid.

Aulas évoque un retour de Benzema à Lyon

« Karim, c’est le passé et l’avenir. Il est un enfant de l’OL, de l’Academy. On a toujours eu des relations familiales avec lui et sa famille. C’est une grande fierté de l’accueillir dans le Groupama Stadium. Malheureusement, il n’a jamais joué dans ce stade avec le maillot de l’OL. J’espère que l’avenir nous dira si, au moment où il finira sa carrière, il sera possible de resserrer les liens. Il fait un parcours exceptionnel au Real Madrid et en équipe de France. C’est une grande fierté, une grande joie car c’est un enfant de l’OL » a commenté Jean-Michel Aulas sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais. De son côté, Karim Benzema a gardé toutes les portes ouvertes pour son avenir, expliquant qu’à son âge, il ne faisait plus de projection à plus d’un an. Mais en toute logique, tant que son niveau lui permettra de continuer à jouer au Real Madrid, Karim Benzema ne reviendra pas à Lyon. A moins d’une énorme surprise…