Benzema de retour à l'OL, c'est un grand non

Par Guillaume Conte

Le retour de Karim Benzema à Lyon fait rêver toute une région. Il sera effectif ce mardi soir avec les Bleus. Et rien de plus ?

L’enfant de Bron était déjà revenu chez lui pour y défier l’OL en Ligue des Champions notamment, mais là, ce sera au Groupama Stadium et sous le maillot de l’équipe de France. Il aura donc 100 % du public derrière lui, et ce retour n’est pas sans provoquer de l’émotion. Au sein du club rhodanien, c’est la fierté de voir KB9 porter le maillot bleu qui l’emporte, avec forcément un oeil attendri de Bernard Lacombe sur sa carrière depuis que l’avant-centre est arrivé à l’OL à 10 ans. « On a gardé contact. Karim nous a invité un jour avec des collègues à Madrid pour un match contre le Barça. Karim, c’est le joueur qui peut rassurer une équipe. On lui donne le ballon, il sait le garder pour que les autres viennent autour de lui. Et si une ou deux occases se présentent, il est capable d’actions merveilleuses. Il fait partie des immenses joueurs du championnat espagnol », a fait savoir l’ancien conseiller de Jean-Michel Aulas à BFM Lyon.

Le conseil à Didier Deschamps est simple, la tactique à mettre en place est de donner le ballon à Benzema, et le reste viendra tout seul. A suivre donc ce mardi soir contre la Finlande, même si ce match permettra aussi au joueur du Real Madrid de tâter le terrain au sujet de sa popularité énorme au sein de sa ville. Au point de le séduire pour un retour en fin de carrière, comme Jean-Michel Aulas aime à le répéter. Si cette issue semble possible, Bernard Lacombe préfère ne pas trop y croire. Impossible de quitter le Real Madrid, surtout que le buteur tricolore vient d’y prolonger son contrat. Dès lors, il faut être réaliste, sa carrière se terminera surement dans la Maison Blanche.

Benzema trop cher pour l'OL ?

« Beaucoup de gens disent qu’il va peut-être revenir après sa carrière au Real, moi je ne pense pas qu’il revienne parce qu’il joue dans le plus grand club du monde et il a envie de finir en beauté. A Madrid, il est quand même l’un des plus grands joueurs français. Je ne pense pas qu’il soit sur un départ pour venir à l’OL. En plus, ses revenus au Real Madrid sont très élevés, et ce serait difficile pour nous », a sagement analysé celui qui a également été un ancien buteur de Lyon et de l’équipe de France. A la fin de son contrat au Real, Benzema aura 36 ans, et peut-être encore le niveau pour une dernière pige de prestige dans son club formateur, même si les retours en fin de carrière n’ont pas toujours été couronnés de succès dans l’histoire du football.