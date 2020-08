OL : Aulas scandalisé par L'Equipe qui méprise le foot féminin

Dans : OL.

Dimanche soir, les filles de l’Olympique Lyonnais ont décroché une cinquième Ligue des Champions consécutive. Un exploit légendaire et historique.

Néanmoins, l’actualité sportive était très riche ce dimanche avec la suite de la deuxième journée de Ligue 1 et notamment le premier match de l’Olympique de Marseille, ainsi que la deuxième étape du Tour de France. Et les passionnés de vélo ont vibré puisque Julian Alaphilippe, qui s’est imposé à Nice, s’est emparé du maillot jaune. Au lendemain de cette riche journée sportive, le quotidien L’Equipe a décidé de faire sa Une sur le Tour de France. Un choix éditorial qui a véritablement choqué l’Olympique Lyonnais et en premier lieu son président Jean-Michel Aulas, lequel s’est indigné de ce manque de considération pour les filles de l’OL via son compte Twitter.

« Vraiment aberrant et un peu trop marketing (le Tour c’est l’équipe) que l’Equipe ne fasse pas la Une de son journal avec cet immense succès de l’OL en Champion’s League : vraiment pas valorisant pour l’Equipe » a pesté Jean-Michel Aulas, terriblement déçu par le manque de reconnaissance du plus grand quotidien sportif français envers l’Olympique Lyonnais et son équipe féminine. Par ailleurs, le choix éditorial de L’Equipe a également été critiqué par les joueuses de l’OL à l’image de la gardienne Sarah Bouahddi qui a regretté une « triste reconnaissance ».

@ol ⁦@ChampionsLeague⁩ ⁦@FFF⁩ ⁦@RMCsport⁩ vraiment aberrant et un peu trop marketing ( le Tour c’est l’équipe ) que l’Equipe ne fasse pas la 1 de son journal avec cet immense succès de l’OL en Champion’S League : vraiment pas valorisant pour l’Equipe pic.twitter.com/1koVEpqgDb — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 30, 2020

Du côté des supporters lyonnais, on semble moins scandalisé puisque de nombreux twittos ont réagi au tweet de Jean-Michel Aulas en indiquant qu’ils comprenaient le choix effectué par L’Equipe. « Mais calme toi niveau suivi le tour de France est mille fois au-dessus. C'est grandiose ce que font les filles de L'OL mais le football féminin est encore loin de concurrencer un maillot jaune sur le tour. Surtout quand il est français », « Non mais sérieusement, comparez le nombre de personnes intéressées par le Tour (et un maillot jaune français) et le foot féminin...Cette une est 100% logique » ou encore « L'offre et la demande. Le Tour de France intéresse davantage de français que la Coupe d'Europe féminine, tout simplement » pouvait-on lire sous le tweet signé JMA. Dans les deux camps, on s'est envoyé des arguments via les réseaux sociaux sans toutefois convaincre l'autre.