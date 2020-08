LdC Féminine : Lyon conserve son titre, c’est historique

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a de nouveau remporté la Ligue des Champions féminine, en dominant Wolfsburg sur le score de 3-1. Un match parfaitement maitrisé de la part des Fenottes, qui s’imposent pour la 7e fois de leur histoire en Ligue des Champions. C’est évidemment un record jamais vu dans cette compétition, et la première équipe depuis le Real Madrid chez les garçons entre 1955 et 1960, à remporter cinq fois de suite ce prestigieux trophée. Lesommer (19e), Kumagai (44e) et Gunnarsdottir (88e) assurent le triomphe de la formation de Jean-Luc Vasseur.