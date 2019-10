OL : Aulas reprend les clés de Lyon à Juninho

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait été très clair lorsqu’il avait annoncé la nomination de Juninho au poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, il s’agissait pour le président de prendre du recul par rapport au secteur sportif.

Et pendant quelques mois, le dirigeant de 70 ans a respecté ce plan, en se faisant nettement plus discret, y compris sur Twitter, son terrain de jeu préféré. Mais les résultats désastreux de l’OL ont remis Jean-Michel Aulas sur le devant de la scène, le limogeage de Sylvinho et la nomination de Rudi Garcia étant clairement à mettre sur le compte de JMA quoi qu’il dise.

S’il ne veut cependant pas couper l’herbe sous le pied de Juninho, le patron de l’Olympique Lyonnais admet toutefois ce dimanche qu’il est évident que le Brésilien a encore besoin d’un peu de temps avant d’être capable de gérer l’OL. Et Jean-Michel Aulas va donc prendre Juninho en stage de formation. « L’OL, c’est trente-deux ans de ma vie. On y laisse de l’énergie, de la passion. On rencontre parfois de la jalousie, de la haine. Si on n’est pas capables de revenir sur ce qu’on a dit pour aider le club qu’on aime et l’institution qu’on défend, on ne mérite pas d’être le dirigeant suprême. Oui, ce n’était pas prévu. Je vais former Juninho pour qu’il joue le rôle décidé ensemble et en faire le moins possible. Si je peux l’aider et faire en sorte que l’institution ait plus de possibilités d’y arriver, on va le faire et bien le faire. Si je dois apparaître un peu plus, je le ferai », prévient, dans l’Equipe, Jean-Michel Aulas, qui n’hésite pas à reconnaître qu’il s’est peut-être un peu trompé et veut vite rectifier le tir pendant qu’il en est encore temps. Faute avouée...