OL : Aulas rachète le Genoa, l’incroyable rumeur

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas est au coeur d’une surprenante rumeur en Italie.

Le président de l’OL est pressenti pour racheter le club de la Genoa, dont le propriétaire cherche à revendre ses parts. En plein coeur de la recherche d’un entraineur, des achats ou des ventes de joueurs en vue de l’été, voilà une information que personne n’avait vu venir. Mais le média TMW l’affirme, le Genoa est à un tournant de son histoire puisque son président a affirmé, et ce à plusieurs reprises, qu’il était prêt et décidé à vendre ses actions du club de Gênes. Enrico Preziosi avait acquis le club en 2003, alors que celui-ci était au bord de la liquidation. Près de 20 ans plus tard, l’entrepreneur italien a décidé que son temps était révolu. Et le premier nom cité pour récupérer la Genoa n’est autre que celui de Jean-Michel Aulas.

Le président de l’Olympique Lyonnais pourrait investir ses deniers personnels pour récupérer la majorité des parts de la Genoa, et cette proposition pourrait être effectuée dans les prochains jours selon TMW. Des contacts entre les deux hommes se sont noués depuis plusieurs jours, et il ne s’agit donc pas de discussions autour d’éventuels transferts. Les deux hommes ont prévu de continuer les discussions, même si le rachat du club pourrait prendre du temps, voire des semaines. Reste, si cette information venait à se confirmer, à savoir ce que Jean-Michel Aulas a dans la tête avec cette histoire. Volonté de récupérer un club satellite lui permettant d’étoffer son portefeuille ou simple opportunité financière ? En tout cas l’information a surpris tout le monde à Lyon, où le dirigeant rhodanien parle plus de l’avenir en évoquant la fin de sa présidence et son éventuel successeur, que de son envie de travailler en s’occupant d’un autre club européen. Surtout à l'heure où les finances de l'OL ne sont pas vraiment dans le rouge, Covid, fiasco de Mediapro et résultats décevants n'aidant pas.