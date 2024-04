L’OL tient déjà sa première recrue

Confronté aux possibles départs d’Henrique et de Nicolas Tagliafico cet été, l’Olympique Lyonnais assure ses arrières. Comme annoncé il y a quelques semaines, et malgré le démenti du principal intéressé, le club rhodanien a déjà conclu le transfert du latéral gauche Abner Vinicius en provenance du Betis Séville.

Pour l’Olympique Lyonnais, le mercato estival a déjà commencé. L’actuel septième de Ligue 1 vit une fin de saison beaucoup plus excitante que prévu. Ce qui n’empêche pas la direction de travailler sur l’effectif du prochain exercice. Comme annoncé il y a quelques semaines, le club dirigé par John Textor aurait conclu le transfert d’Abner Vinicius (23 ans) en provenance du Betis Séville. Plusieurs sources comme le journaliste Fabrizio Romano révélaient un accord entre les deux parties.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Olympique Lyon are set to sign Abner from Real Betis, here we go soon!



Agreement at the final stages between the two clubs, details being sorted as the Brazilian left back has already agreed personal terms.



Abner will join OL starting from July 1. 🇧🇷 pic.twitter.com/3e78fR5EdP