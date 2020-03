OL : Aulas prêt à lâcher 25 ME pour corriger le bug Koné ?

Dans : OL.

Afin de combler le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais a investi 9 ME sur Youssouf Koné lors du dernier mercato estival.

Huit mois après la signature de l’ancien Lillois dans la capitale des Gaules, le bilan est terrible pour le Malien. Utilisé à 16 reprises par Sylvinho puis Rudi Garcia, le natif de Bamako a cruellement déçu. Très loin du niveau affiché par son prédécesseur Ferland Mendy, l’ancien défenseur de Lille s’apparente clairement à un gros flop du mercato pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Assurément, Jean-Michel Aulas et Juninho vont devoir recruter à ce poste l’été prochain afin de corriger ce bug, d’autant que Fernando Marçal, sous contrat jusqu’en 2021, ne sera pas retenu en cas d’offre.

Pour combler ce déficit qualitatif au poste de latéral gauche, l’OL est très intéressé par Robin Gosens, qui brille de mille feux avec l’Atalanta Bergamme cette saison. Avec des statistiques dignes d’un attaquant (8 buts, 5 passes décisives), ce très offensif latéral allemand de 25 ans s’est forgé une sacrée réputation chez les recruteurs européens. Et à en croire la Gazzetta dello Sport, l’Olympique Lyonnais donne tout pour rafler la mise. Dès le mois de janvier, Jean-Michel Aulas est passé à l’offensive avec une offre à hauteur de 25 ME. Proposition refusée par l’Atalanta, selon les informations du quotidien italien. Les dirigeants transalpins, très attachés à leur défenseur d’1m83, réclameraient la modique somme de 35 ME pour céder leur joueur. Un prix très élevé pour un latéral gauche, mais pas illogique aux yeux des dirigeants de l’Atalanta, qui profitent sans surprise de la pénurie de talents à ce poste pour tirer le meilleur prix de Gosens. Reste à voir si l’Olympique Lyonnais sera prêt à s’aligner sur les requêtes XXL du club lombard…