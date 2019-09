OL : Lyon a mis l'Angleterre KO avec ce deal à 9 ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Titulaire durant les trois premiers matchs de l’Olympique Lyonnais, Youssouf Koné avait parfaitement débuté la saison avant d’être expulsé contre Montpellier. En s’attachant les services de l’ancien Lillois pour à peine 10 ME, le club rhodanien semble avoir réalisé une bonne pioche, même s'il apparaît clair que Koné n'affiche pas encore le niveau de Ferland Mendy. Néanmoins dans ce dans ce dossier, l’écurie de Jean-Michel Aulas a fait fort en devançant de nombreux clubs anglais dont Newcastle.

Koné avait une offre ferme de Newcastle

Les Magpies proposaient par ailleurs un salaire plus important au Malien, comme ce dernier l’a confirmé au magazine Lyon-Capitale. « L’OL a fait une approche, et là, je n’ai pas réfléchi une seule seconde, je me suis dit : j’y vais. Le projet me plaisait. Je suivais le championnat français quand j’étais au Mali et l’OL est une équipe qui a toujours bien joué au ballon. Si j’avais regardé le côté financier, je serais allé à Newcastle mais j’ai préféré regarder l’aspect sportif » a indiqué Youssouf Koné, lequel figurait également dans le viseur de Leicester et de Norwich au mercato. Mais qui a finalement opté pour le projet de l’Olympique Lyonnais, un club régulier en Ligue 1 et directement qualifié pour la Ligue des Champions.