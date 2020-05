OL : La Juventus s'attaque à Memphis Depay, un échange en vue ?

Dans : OL.

À l'infirmerie depuis la fin de l’année 2019, à cause d’une rupture des ligaments croisés, Memphis Depay ne sait pas encore s’il reportera un jour le maillot de l’Olympique Lyonnais.

L’aventure de Memphis Depay avec Lyon s’est peut-être terminée le 15 décembre dernier, lors de sa sortie sur blessure contre Rennes. En phase de reprise, l'international néerlandais n’aura peut-être plus la chance de rejouer au Groupama Stadium, sachant que la Ligue 1 a définitivement été arrêtée. Si un brin d'espoir réside encore pour un retour en août en finale de la Coupe de la Ligue puis en Ligue des Champions, rien ne dit que Memphis portera toujours le maillot de l’OL la saison prochaine. Et Jean-Michel Aulas le sait. « Memphis me dit qu’il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu’il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n’est pas en coupe d’Europe », a récemment lancé le président des Gones. Autant dire que Depay aura peut-être des envies d’ailleurs à un an de la fin de son contrat, courant jusqu’en 2021. Mais quel grand club européen acceptera de débourser des dizaines de millions d’euros sur un joueur sortant d’une demi-saison blanche ? Dans tous les cas, le joueur de 26 ans garde la côte en Italie, où le Milan AC et l’AS Roma s'intéressent à lui. Mais pas que…

En effet, selon Calciomercato, la Juventus a elle aussi des vues sur la star de l’OL. À la recherche d’un nouvel avant-centre pour compenser le probable départ de Gonzalo Higuain, Fabio Paratici étudie le dossier Depay depuis plusieurs semaines. Et compte tenu de son profil, Memphis étant capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés, il pourrait bien être l’heureux élu chez les Bianconeri. Afin de rendre cette opération possible, la Juve penserait d’ailleurs à proposer un « échange de champions » à Aulas. Adversaires en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-0 pour l’OL après le match aller), la Vieille Dame et les Gones pourraient donc faire affaire. Pas autour d’Houssem Aouar, qui se dirige plutôt vers Manchester City, mais plutôt avec un défenseur. En quête d’un renfort en charnière centrale lors du prochain marché des transferts, l’OL pourrait effectivement se voir proposer Daniele Rugani ou Cristian Romero, et non pas Merih Demiral comme l’aurait aimé Juninho. Quoi qu’il en soit, l’OL et la Juve n’ont donc pas fini de faire parler au mercato.