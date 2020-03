OL : Aulas « l’hurluberlu », L'Equipe l'a scandalisé

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas n'a pas aimé la teneur d'un article de L'Equipe, qui a remis en exergue la position du patron de l'OL de la semaine passée, alors qu'il prône une nouvelle solution pour la L1.

Ce samedi, le quotidien sportif a réussi à remettre en colère le président de l’Olympique Lyonnais, alors que ce dernier avait pourtant clairement fait savoir la veille sur RTL qu’il ne souhaitait pas une saison blanche, mais que le Championnat de Ligue 1 devienne la priorité absolue, quitte à annuler les coupes européennes et nationales. Mais au détour d’une petite phrase, le journaliste de L’Equipe a rappelé que Noël Le Graët avait balayé l’hypothèse d’une saison blanche : « Le président de la FFF a bien fait comprendre qu'il n'était pas question de réfléchir à une saison blanche. Cela ressemblait aussi à une pierre dans le jardin de Jean-Michel Aulas. »

Trop c’est trop, et le président de l’Olympique Lyonnais est finalement sorti de ses gonds. « Enfin la censure s’estompe ma proposition n’est pas sortie du chapeau mais réfléchie (...) L’article de Damien Dagorre de L’Equipe de ce jour me fait dire perversement l’inverse (...) Pourquoi L’équipe a-t-elle voulu me faire passer pour un hurluberlu en parlant de saison blanche alors que ma proposition est de ne jouer que les matchs de championnat L1 L2 ( 10 ou 11 ) entre mi-mai et le 30 juin ! les droits télés 19/20 et 20/21 restent acquis ! », a lancé, via Twitter, un Jean-Michel Aulas visiblement en pleine forme et qui n'a pas l'intention de subir sans rien dire les événements du football français.