OL ‍: Aulas humilie un peu plus Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas a adressé un nouveau tacle à John Textor via les réseaux sociaux. L’ex-président de Lyon rappelle notamment que l’homme d’affaires américain n’était pas son premier choix au moment de vendre l’OL.

En pleine crise sportive, l’Olympique Lyonnais espère lancer sa saison ce week-end à Reims pour la deuxième de Fabio Grosso sur le banc rhodanien. Avec un seul point au compteur, l’OL est avant dernier du championnat, des résultats cataclysmiques qui ont déjà coûté sa place à Laurent Blanc. En coulisses, la situation ne s’est d’ailleurs pas arrangée chez les Gones, où Jean-Michel Aulas a lancé de nouveaux pics à l’égard du propriétaire John Textor via les réseaux sociaux.

Sur son compte X, l’ex-président historique de l’Olympique Lyonnais a rappelé à tout le monde que John Textor n’était pas son choix n°1 au moment de vendre le club. Avec de tels propos à l’encontre de l’homme d’affaires américain, il va être difficile pour Textor de trouver (enfin) une légitimité auprès des supporters et des observateurs. « Oui je voulais transmettre à un investisseur puissant qui allait faire tout ce que je n’avais pas pu faire depuis l’arrivée des Qataris (au PSG en 2011, ndlr): investir des centaines de millions dans une très grosse équipe. F.Gillett était prêt à le faire. John Textor choisi par Raine a voulu que je reste trois ans » a confié Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas « souffre » pour l’OL

Dans un autre message, l’ex-président de l’OL a par ailleurs confié qu’il « souffrait » beaucoup de la situation de son club de cœur. « Bien sûr, je me repose. Je suis avec une belle famille: je travaille au Comex de la FFF, au conseil de la LFP, je suis président d’Holnest avec mon fils et une quarantaine d’entreprises très performantes, je participe au développement du foot féminin mondial et je souffre aussi pour l’OL » a ajouté Jean-Michel Aulas, toujours très attentif à ce qui se passe du côté de l’Olympique Lyonnais et qui ne doit pas vraiment sauter au plafond au vu du début de saison catastrophique des Gones en Ligue 1.