OL : Il dynamite la Ligue 1 et doit tout à Lacazette

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Prêté par Arsenal au Stade de Reims cet été lors du mercato estival, Folarin Balogun impressionne en ce début de saison. L'Anglais en est déjà à 5 buts en 6 journées.

Le Stade de Reims a vécu un mercato agité. Parmi les joueurs importants à être partis, on peut citer Hugo Ekitike. Ce dernier a rejoint l'armada du PSG dans l'espoir de pouvoir s'y imposer avec le temps. Les Champenois devaient donc lui trouver un remplaçant de haut niveau. Et Reims a eu du flair en recrutant Folarin Balogun. L'attaquant anglais est venu en prêt depuis Arsenal. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le football français lui va plutôt bien. Encore buteur ce dimanche face au RC Lens, le joueur de 21 ans en est déjà à 5 buts en championnat. Et selon ses propres dires, sa confiance vient d'un autre attaquant de Ligue 1 : Alexandre Lacazette.

Lacazette, Balogun n'a pas oublié

Les deux joueurs se sont côtoyés sous les couleurs d'Arsenal. Et Balogun ne veut pas oublier tout ce qu'a fait le Français pour l'aider dans sa progression en tant que jeune footballeur. Dans un entretien accordé à Prime Video, l'Anglais n'a pas tari d'éloges sur Lacazette : « C’est un très grand joueur. Il m’aidait toujours quand j’étais à Arsenal. Il essayait de me faire progresser. Il me donnait des conseils, m’apprenait des gestes. On a discuté de la Ligue 1, il me disait : 'Vas-y, tu vas faire tes preuves là-bas.' Peut-être qu’il devrait devenir agent... ». Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé, de retour à l'OL pour tenter de remporter un trophée. Pour le moment, Alexandre Lacazette fait plus que le travail chez les Gones. Il en est déjà à 3 buts inscrits et sa détermination est assurément un exemple à suivre pour l'effectif de Peter Bosz.