OL : Aulas furieux contre RMC et Riolo

Dans : OL, Equipe de France.

Tout comme face à la Bulgarie, l’équipe de France a été légèrement soporifique en seconde période contre la Biélorussie. Et même si les Bleus ont leur ticket pour le Mondial 2018, il n’y a pas eu d’extase générale suite à cette qualification. Pour Jean-Michel Aulas, trop c’est trop et via Twitter, le président de l’Olympique Lyonnais, qui est également membre de la FFF, a fait part à Daniel Riolo et RMC de sa colère suite aux commentaires peu élogieux faits après France-Biélorussie.

« Bravo à EDF, Didier Deschamps qui ont su se qualifier pour 1 nouvelle Coupe du monde et arrêtez cet odieux batching#DRiollo. Comment peut on critiquer sans cesse quelque soit les résultats et la performance. Quelle preuve de manque d'humilité, d'intelligence. @RMC 1 peu de modestie svp: la France jouera la coupe du monde en Russie, seule la qualification compte: bravo à DD et NLG », a lancé Jean-Michel Aulas, qui a également fait de Corentin Tolisso le meilleur joueur de l’équipe de France.