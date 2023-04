OL : Aulas et Textor vont se battre, Duluc est inquiet

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce lundi, et au lendemain de la défaite de l'Olympique Lyonnais contre l'OM, John Textor dirige une assemblée générale du club. L'homme d'affaires américain veut du changement, mais pour Vincent Duluc cela pourrait mal se finir avec Jean-Michel Aulas.

Sportivement, la route menée par l’OL n’est plus très claire, et le but contre-son-camp marqué par Malo Gusto à l’ultime seconde du match contre Marseille a mis un point final aux espoirs lyonnais d’obtenir un ticket européen. Dans la tribune officielle du Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a forcément fait grise mine, d’autant qu’à ses côtés, les membres du conseil d’administration d’Eagle Football étaient tous réunis pour la première fois depuis le rachat du club l'an dernier.

Ce lundi, un conseil d’administration des nouveaux propriétaires d’OL Groupe s’est tenu dans la capitale des Gaules, l’occasion pour John Textor d’en dire plus sur ses intentions. Sur la chaîne L’Equipe, Vincent Duluc, qui connaît évidemment très bien l’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas, la situation actuelle n’est pas du tout rassurante. Pour le journaliste, Textor et Aulas ne pourront pas cohabiter longtemps.

Textor ne va pas supporter Aulas longtemps

« Il faut déjà être inquiet du changement d’ère. Dimanche, sur Prime Vidéo, John Textor a dit qu’il fallait changer quelque chose. Mais moi j’ai envie de savoir qui va décider à l’OL. Et si c’est lui qui décide alors c’est encore plus inquiétant qu’autre chose. Déjà le pouvoir actuel (Ndlr : Jean-Michel Aulas) s’est usé et il a fait des erreurs, si c’est John Textor qui fait les choix en matière de foot, je ne sais pas où ça va. On voit ce que fait Todd Boehly à Chelsea (…) Si je suis inquiet pour l’OL ? Forcément ! Mon sentiment est que Jean-Michel Aulas va vouloir tout décider comme d’habitude et John Textor ne va pas le laisser faire. Évidemment, ça va clasher à un moment. Ce qu’il faut savoir c’est qu’Aulas a encore 9% du club, et si Textor veut le virer avant la fin des trois ans, il y a en clause qui prévoit une indemnité de 10 millions d’euros. Et Textor l’argent il ne l’a pas, c’est ses amis », a prévenu un Vincent Duluc, qui ne croit pas du tout dans une cohabitation sereine entre les deux hommes forts de l’Olympique Lyonnais.