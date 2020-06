OL : Aulas et son ami 2.0 veulent toujours finir la saison

Dans : OL.

Ce samedi, Jean-Michel Aulas et David Barbet croient toujours que la saison peut se finir. Ils sont désormais les seuls ou presque.

Après le courrier envoyé vendredi par le président de l’UEFA à Jean-Michel Aulas pour lui signifier que la saison 2019-2020 devrait impérativement être finie le 3 août, on pouvait croire que le sujet était bouclé. Car c’est une évidence, alors que les clubs reprennent seulement l’entraînement ces derniers jours, et qu’il faut au minimum 3-4 semaines pour que les footballeurs aient une condition physique digne de ce nom, finir la saison en un mois relève du fantasme. Mais dans un dernier tour de passe-passe, le président de l’Olympique Lyonnais milite pour l’organisation d’un play-off. « En fait il est possible comme l’Espagne et en jouant un play off sur juillet de terminer le 3 Août comme pour les coupes, les UCCs sont prévues fin Août début septembre », a lancé, via Twitter, Jean-Michel Aulas.

Et pour appuyer sa thèse, le président de l’Olympique Lyonnais a pu compter sur son fidèle lieutenant sur les réseaux, le désormais célèbre Davis Barbet, zélé et rapide porte-parole de Jean-Michel Aulas sur Twitter. Quelques minutes après JMA, David Barbet a plaidé la cause d’une reprise de la saison 2019-2020. « En Espagne :11 journées en 32 jours Et la LFP va nous expliquer qu'on ne peut pas faire 10 journées en 32 jours ? (...) J'ai l'impression que l'on oublie de dire que le 3 août n'était pas une date butoir quand la France décide l'arrêt ! Et c'est là que c'est gênant... », a lancé celui qui a été élu Jeune Talent de la Radio 2017, et qui est visiblement un fan de Jean-Michel Aulas.