L1 : L'UEFA met Aulas OK, la saison 2019-2020 est finie !

Dans : Ligue 1.

Dans un courrier adressé à Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët, le président de l'UEFA a confirmé que la saison 2019-2020 devait se finir avant le 3 août. Pour la L1 c'est mort.

Même s’il faudra attendre lundi ou mardi pour connaître la décision finale du Conseil d’Etat, l’UEFA a infligé un rude coup aux espoirs de Jean-Michel Aulas de voir la saison 2019-2020 reprendre. Car dans un courrier adressé vendredi soir par Aleksander Ceferin au président de l’Olympique Lyonnais, avec une copie envoyée à la Fédération Française de Football, le patron de l’UEFA a été très clair, la date du 3 août est bien celle à laquelle les différentes fédérations devront avoir fini les championnats, mais également devront avoir adress" à l’instance européenne du football la liste des équipes engagées dans les coupes européennes. Quelques heures avant, Jean-Michel Aulas avait demandé à Aleksander Ceferin de pouvoir éventuellement repousser cette date si la Ligue 1 devait finalement reprendre la saison 2019-2020 comme le patron de l’OL le souhaite.

Mais le président de l’UEFA n’a laissé aucun espoir à Jean-Michel Aulas, sauf à réussir à caser la longue phase de reprise de l’entraînement, et les onze derniers matches de championnat en moins de deux mois, le Championnat 2019-2020 est terminé. Et forcément ce scénario est mort d’avance. « En fait, afin de garantir l'égalité de traitement entre les 55 associations nationales de l'UEFA, nous ne sommes pas en mesure de tenir compte de la situation spécifique de chaque pays et des décisions des instances compétentes concernées. Par conséquent, nous demandons à toutes les associations nationales de respecter le délai susmentionné », précise, dans un courrier publié par l'Equipe, Aleksander Ceferin. Même si dans un baroud d’honneur Jean-Miche Aulas a déjà répondu, via Twitter, au responsable de l’UEFA en ressortant l’idée d’un play-off, cette bataille semble perdue d'avance. Reste à savoir ce que la FFF décidera concernant les coupes nationales, car il semble impossible que les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue soient jouées avant cette date butoir du 3 août. Noël Le Graët devra probablement choisir l'une des deux pour le 1er août, et donc interférer dans les derniers tickets pour l'Europa League.