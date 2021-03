OL : Aulas est bouillant sur Christophe Galtier, c'est confirmé

Dans : OL.

Sur l’antenne de RTL, Dominique Sévérac lâchait une bombe ce week-end en annonçant l'identité du probable futur entraîneur de l’OL, à savoir Christophe Galtier.

L’actuel coach de Lille est plus que jamais pressenti pour prendre la succession de Rudi Garcia à Lyon la saison prochaine. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a persisté en dévoilant quelques détails sur les tractations actuelles en coulisses au sein de l’Olympique Lyonnais. Pour le journaliste du Parisien, Christophe Galtier est la priorité absolue d’un certain Jean-Michel Aulas dans la capitale des Gaules, sans que l’on sache si le directeur sportif Juninho partage totalement l’opinion de son président au sujet de l’entraîneur des Dogues. Quoi qu’il en soit, c’est bien le natif de Marseille qui est à ce jour l’immense favori pour remplacer Rudi Garcia, dont le contrat ne sera pas prolongé à l’issue de la saison en cours.

« Le prochain entraîneur de l’OL, ce sera Christophe Galtier. C’est la priorité de Lyon pour l’après-Rudi Garcia, qui va terminer la saison mais qui n’ira pas au-delà. Jean-Michel Aulas, c’est encore lui qui décide et il a ciblé un homme : Christophe Galtier. C’est l’ancien adjoint d’Alain Perrin, il connait bien la maison, c’est la priorité aujourd’hui de Lyon pour la saison prochaine. On ne peut pas signer de pré-contrat car ce n’est pas valable auprès de la LFP mais comme on dit, l’angle est pris. On sait que Jean-Michel Aulas apprécie la qualité de jeu des équipes de Christophe Galtier, il apprécie le personnage, c’est une idée qui lui a toujours trotté dans la tête et qui est en train de prendre forme. Avec le changement de mains à Lille et le départ de Gérard Lopez, Galtier a envie d’un nouveau challenge » a commenté Dominique Sévérac, certain de ses informations et du fait que Christophe Galtier sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine.