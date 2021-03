OL : Galtier à Lyon, le film est écrit d'avance

Dans : OL.

A moins d’une énorme surprise signée Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia ne sera pas prolongé à la tête de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.

En fin de contrat, Rudi Garcia devrait quitter l’OL à la fin de la saison. Et pour le remplacer, plusieurs noms sont évoqués. Ces dernières semaines, il a beaucoup été question de Lucien Favre, libre depuis son départ du Borussia Dortmund et qui ne souhaite pas trop s’éloigner de la Suisse à l’avenir. L’OL tient la corde dans la mesure où il s’agit d’un club qualifié pour la coupe d’Europe et qui se situe à moins de deux heures de voiture de chez lui, en Suisse. Un autre nom est cependant sur certaines lèvres dans la capitale des Gaules, celui de Christophe Galtier. Régulièrement envoyé à l’OM, le coach du LOSC ne rejoindra pas Marseille puisque Jorge Sampaoli a été recruté par Pablo Longoria. La piste lyonnaise est en revanche très crédible selon le journaliste de RTL, Dominique Sévérac.

« Il va y avoir un gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger, malgré la crise du Covid. Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à Lyon. Galtier, c’est la priorité de l’OL pour l’après-Garcia » a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe, intimement persuadé que Christophe Galtier tient la corde pour l’après-Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais. Un scénario qui ne manquerait pas de sel, Christophe Galtier ayant longtemps été à la tête de l’ennemi de l’AS Saint-Etienne. Malgré cela, Jean-Michel Aulas apprécie l’entraîneur des Dogues, et songerait sérieusement à lui pour prendre la succession de Rudi Garcia. Reste maintenant à voir si Juninho, qui reste le patron du sportif à Lyon depuis près de deux ans, partagera cet avis ou si le Brésilien sera plus dans l’optique de faire venir un coach étranger.