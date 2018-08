OL : Aulas en veut à Ben Arfa, bon courage pour un come-back

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Sans club actuellement, Hatem Ben Arfa, malgré son talent indiscutable, ne provoque pas une furia sur le mercato.

Le natif de Clamart espère que son statut sera plus alléchant au début du mois de septembre, quand les clubs ne pourront plus recruter que des joueurs libres. D’ici là, sa signature chez une formation de bon niveau européen, profil qu’il recherche, n’est pas d’actualité. Et devant cette situation, Jean-Michel Aulas se fait régulièrement tancer sur les réseaux sociaux, où on lui demande de renouer le contact pour récupérer son ancien joueur. Ce n’est pas gagné selon Bilel Ghazi, journaliste à La Chaine L’Equipe, et pour qui « la porte est fermée à double tour ».

L’explication est assez évidente, le président lyonnais n’a pas digéré la volte-face de Ben Arfa et son entourage, qui discutaient de manière très poussée avec l’OL en 2016 à l’issue de son aventure à Nice, avant de filer finalement au PSG. On se souvient encore de la conférence de presse du président lyonnais, qui téléphone à la main et sourire en coin, laissait entendre que Ben Arfa allait bientôt rejoindre Lyon. Si l’aventure parisienne du gaucher aura été catastrophique, cela lui aura visiblement aussi coûté la possibilité de signer à l’OL, qui avait été un temps envisagée si jamais Nabil Fékir avait quitté son club formateur.