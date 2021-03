OL : Aulas dit adieu à 33 ME au mercato

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a accepté de prêter Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid et a recruté Islam Slimani pour compenser ce départ.

Buteur face au PSG dimanche soir (2-4), l’international algérien n’est pas parvenu à bousculer la hiérarchie des attaquants de l’OL dans l’esprit de Rudi Garcia, qui privilégie toujours son trio composé de Depay, Kadewere et Toko-Ekambi. De son côté, Moussa Dembélé n’a pas beaucoup plus de réussite à l’Atlético de Madrid, où il n’a pas vraiment eu l’occasion d’enchaîner les matchs au vu de la forme des joueurs offensifs tels que Luis Suarez, Joao Felix ou encore Thomas Lemar. Todo Fichajes croit même savoir que le sort de Moussa Dembélé est déjà connu puisque sauf incroyablement retournement de situation, l’Atlético de Madrid ne lèvera pas l’option d’achat à 33 ME de Moussa Dembélé.

Le président madrilène Andrea Berta a pris cette décision au cours des derniers jours. Il estime qu’au vu de la crise du coronavirus et du contexte financier actuel, cet investissement ne serait pas judicieux. Moussa Dembélé, qui a encore trois mois à disputer sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, appréciera. Du côté de l’OL, on espérait également une autre issue car un chèque de plus de 30 ME pour un joueur devenu remplaçant était inespéré dans ce contexte de crise financière. Il n’en sera finalement rien, et Moussa Dembélé reviendra donc à l’Olympique Lyonnais au mois de juin. Pour y disputer une nouvelle saison ou pour refaire ses valises immédiatement ? Il est encore trop tôt pour le dire, car cette décision dépendra en partie de l’identité du futur entraîneur de l’OL. En fin de contrat au mois de juin, Rudi Garcia a peu de chances d’être prolongé et Juninho travaille activement sur le futur de l’Olympique Lyonnais. Avec ou sans Moussa Dembélé ? Réponse cet été.