Aulas détruit Textor en douce ‍? A l'OL on y pense

Par Claude Dautel

Débarqué de l'Olympique Lyonnais sans ménagement, Jean-Michel Aulas vit son premier été sans mercato à gérer. Pourtant, certains lui prêtent un rôle très négatif, l'idée étant que JMA savonne volontairement la planche à John Textor.

Jean-Michel Aulas n’est plus dans l’actualité de l’OL, mais cela n’empêche pas d’entendre parler de l’ancien homme fort de Lyon. Il est vrai que la manière dont il a été viré par John Textor a choqué pas mal de monde, l’homme d’affaires américain signant un énorme chèque pour finalement se débarrasser en 24 heures de celui qui a mené l’Olympique Lyonnais là où il est.

Alors, au moment où la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a décidé de recaler le club rhodanien, et que le mercato se veut low cost, il n’est pas rare de lire que Jean-Michel Aulas serait derrière tout cela en faisant jouer ses relations pour ennuyer John Textor. Romain Molina ayant relayé cette théorie, il n’en fallait pas plus pour qu’elle se propage sur les réseaux sociaux.

Aulas tente de plomber Textor ? La rumeur enfle

❤ La famille OL 💙 pic.twitter.com/vypxl0g4zL — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2023

Fin connaisseur de l’actualité, puisqu’il a ses accès dans les coulisses de l’Olympique Lyonnais, Hugo Guillemet a été interrogé sur ce possible rôle de Jean-Michel Aulas. Pour le journaliste de L’Equipe, difficile de savoir la vérité sur cette histoire, mais au sein du club nombreux sont ceux qui y croient. « Beaucoup pensent ça à l’OL, mais franchement, c'est impossible à vérifier et c’est démenti par l’entourage de JMA », a répondu Hugo Guillemet. Il est vrai qu'il est difficile de savoir quel rôle l'ancien propriétaire d'OL Groupe peut avoir, mais certains pensent désormais que Jean-Michel Aulas ferait désormais tout pour reprendre le contrôle du club à moindre coût. On n'est plus très loin de la théorie du complot, John Textor n'étant pas non plus un businessman amateur.