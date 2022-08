OL : Aulas climatise Paqueta, c'est la douche froide

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Pisté par plusieurs clubs de Premier League en cette fin de mercato estival, Lucas Paqueta se dirige doucement mais sûrement vers un départ vers West Ham. Mais l'OL et Jean-Michel Aulas ne lâchent pas l'affaire dans les négociations.

West Ham rêve de Lucas Paqueta et le fait savoir. Qualifié pour la phase de groupes de l’Europa Conférence League grâce à son succès contre Viborg en barrages jeudi soir (6-1 au cumulé), le club anglais veut boucler son recrutement avec un gros coup. Et celui-ci pourrait bien être Lucas Paqueta. Un temps annoncé dans le viseur de Newcastle, le milieu de 24 ans est désormais proche de West Ham. En effet, selon les informations de L’Equipe, « les positions se sont rapprochées alors que le Brésilien n'est pas loin de finaliser les détails de son futur contrat ». D’après Hugo Guillemet, qui suit l’OL pour le quotidien sportif français, les agents de Paqueta, présents à Londres depuis plusieurs jours, sont proches de trouver un accord autour d’un contrat de cinq ans. Un deal qui plairait forcément à l'international brésilien, qui pourrait toucher un énorme salaire tout en évoluant dans un club avec un bon projet sportif en Premier League.

Paqueta à West Ham, un transfert de 60 ME ?

avec @Tanziloic :

Les agents de Paquetá, à Londres depuis plusieurs jours, sont proches d’avoir trouvé un accord avec West Ham autour d’un contrat de 5 ans. https://t.co/IMfd77X1NR — hugo (@hugoguillemet) August 25, 2022

Autant dire que Paqueta ne freinera pas son transfert en Angleterre, si jamais les deux clubs venaient à trouver un terrain d’entente. Car c’est bien là où le bat blesse. Après avoir refusé une première offre de 50 millions d’euros de la part des Hammers en début de semaine, la direction de l’OL a reçu une deuxième proposition de 57 ME au cours des dernières heures. Un chèque qui correspond plus ou moins aux attentes des Gones, qui veulent au moins 60 ME pour lâcher leur milieu de terrain, recruté au Milan AC pour 20 ME en 2020. Néanmoins, la partie n'est pas encore gagnée. Ce jeudi soir, Sky Sports annonce que Jean-Michel Aulas a refusé la dernière offre des Hammers, lançant un dangereux coup de poker. En effet, West Ham va désormais réfléchir à la poursuite ou la fin de cet intérêt pour Lucas Paqueta, ce qui pourrait tout de même peser lourd sur le moral du meneur de jeu brésilien. Car ses agents ont beau être à Londres actuellement, si la piste West Ham tombe à l'eau, les chances de le voir rester à l'OL seront de nouveau très grandes.