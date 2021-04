OL : Aulas accusé par un vieil ennemi

Dans : OL.

Plongé dans une période compliquée du côté de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n'a plus vraiment le soutien de son groupe...

On dirait bien que la fin de saison va être pénible chez les Gones. Même si le club rhodanien peut encore réaliser le doublé L1 - Coupe de France, l'OL est plutôt en passe de tout perdre, et notamment en championnat. Relégué à la quatrième place, à cinq points de la tête, après une mauvaise série de trois matchs sans victoire, Lyon n'a donc peut-être plus que la Coupe pour rêver un peu. Mais là encore, l'OL est passé tout proche de la correctionnelle face au Red Star jeudi. Devant au score, Lyon s'est fait égaliser en fin de match avant de l'emporter aux tirs au but. Un coup de chaud contre un club de National qui montre que Rudi Garcia est en grande difficulté sur le banc de touche de l'OL. Et ce n'est pas Jean-Michel Larqué qui dira le contraire.

« Garcia vit un moment compliqué et ses dirigeants ne l'aident pas beaucoup »

« Rudi Garcia a perdu la main sur son groupe. C'est un peu de sa faute, et beaucoup celle de son club, qui l'a mis dans une mauvaise situation. Son groupe est quatrième de Ligue 1. La patate est extrêmement chaude. Peut-être que l'OL ne se qualifiera même pas pour la Ligue des Champions. En tout cas, des quatre équipes en lice pour le podium, ce sont les plus mal lotis... Ils font la moins bonne impression. C'est difficile de crier sur ses joueurs quand tu n'as plus la main sur ton groupe. Ça ne sert strictement à rien. C'était la même chose pour Eyraud, quand il avait poussé un coup de gueule à l'OM, quelques semaines avant son départ... C'est comme pisser dans un violon. Garcia a perdu la main. Mais est-ce que ce n'est que de sa faute ? Il est fragilisé de toutes parts et les dirigeants de l'OL ne font rien pour asseoir l'autorité de l'entraîneur. Ce qui s'est passé contre le Red Star, je veux bien que ce soit l'entraîneur, mais les joueurs n'ont pas le droit... S'ils se sentent tranquilles ou s'ils pensent déjà au futur, les joueurs ne forcent pas. Garcia vit un moment compliqué et ses dirigeants ne l'aident pas beaucoup pour sortir de cette situation », a balancé le consultant de RMC, qui pense que le sprint final de l'OL va être gâché à cause de Garcia et de ses dirigeants... Ce qui serait un vrai gâchis, au moment où Lyon peut dépoussiérer son palmarès pour la première fois depuis 2012.