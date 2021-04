CdF : L'OL s'en sort difficilement contre le Red Star

Dans : Coupe de France.

8e de finale de la Coupe de France :

Stade Bauer.

Red Star - OL : 2 à 2 (4-5 aux tirs au but).

Buts : Ba (61e), Roye (74e) pour le Red Star ; Paqueta (28e), Memphis Depay (45e) pour l’OL.

Lors du dernier huitième de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a galéré pour venir à bout du Red Star (2-2, 5-4 aux tirs au but).

Dans le dur en Ligue 1, avec trois matchs sans la moindre victoire, l’OL voulait retrouver de la confiance en Coupe. Ce qui allait être le cas en première période. Puisqu’après un début de match tendu, Paqueta profitait d’une erreur du gardien adverse et d’une passe de Thiago Mendes pour ouvrir le score (0-1 à la 28e). Un but gag que Memphis Depay transformait juste avant la mi-temps sur un caviar du buteur brésilien (0-2 à la 45e). Avec ce break à la pause, Lyon semblait à l’abri d’un retour du club de National. Mais c’était sans compter sur l'inconstance des Gones cette année…

Rempli de doutes, l’OL finissait par encaisser un but de Ba, qui profitait des erreurs de Memphis et de Marcelo pour relancer le suspense (1-2 à la 61e). Un suspense complètement relancé avant le dernier quart d’heure de jeu, vu que Roye égalisait d’un coup-franc direct que Pollersbeck ne pouvait que dévier au fond des filets (2-2 à la 74e). Suite à ce retour du Red Star, l’OL relançait la machine. Paqueta (79e, 81e), Cherki (80e), Marcelo (86e) et Toko Ekambi (90e+2) tentaient leurs chances… en vain.

Il fallait donc en passer par la séance de tirs au but pour départager les Lyonnais et les Parisiens. À ce petit jeu-là, le groupe de Rudi Garcia sortait vainqueur grâce à un arrêt de Pollersbeck sur la quatrième tentative de Michel. Et sachant que Guimaraes, Paqueta, Marcelo, Denayer et Toko Ekambi ne tremblaient pas, c'était bien l'OL qui s'offrait le dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France !