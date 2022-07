OL : Aucune taupe à Lyon, le vestiaire a été nettoyé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Longtemps critiqué pour son impulsivité, Anthony Lopes a fait preuve de retenue la saison dernière. Un comportement uniquement adopté en public, avoue le gardien de l’Olympique Lyonnais, beaucoup moins calme en interne.

Anthony Lopes a remis les pendules à l’heure. Alors que ses dirigeants doutaient de son rendement, envisageant même l’arrivée d’André Onana pour le concurrencer, le gardien de l’Olympique Lyonnais sort d’une excellente saison. Son équipe n’a terminé qu’à la huitième place en Ligue 1. Mais le classement aurait été bien pire sans les bonnes performances de l’international portugais, forcément fier de ses prestations.

Lopes savoure sa saison

« Par rapport à la saison que j’ai faite il y a un an et demi, j’ai progressé, a constaté Anthony Lopes dans un entretien accordé à Olympique-et-lyonnais. J’avais besoin de me remettre en question, d’être entouré… Je sais où j’en suis. J’arrive à savoir quand je suis bon, et quand je le suis moins. Mais je me suis toujours inscrit dans le collectif, jamais dans l’individuel. Dans un sport collectif, cela me semble primordial. » Pour le bien de l’équipe aussi, le portier rhodanien a adopté une meilleure attitude sur le terrain, lui que l’on critiquait pour son impulsivité. Sauf qu’en réalité, le Gone n’a pas changé en interne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Lopes officiel (@antholopes_officiel)

« Moins sanguin ? Vous ne m’avez pas vu dans les vestiaires (rire), a-t-il plaisanté. Bien sûr, la saison dernière, c’était dur, mais il faut réussir à faire la part des choses. J’ai évolué sur beaucoup d’aspects. Il y a certaines choses qui se passent dans les vestiaires et que l’on ne peut pas ressortir ici puisque l’intimité du groupe passe avant le reste. Quand il y a moins d'informations de la vie du groupe qui sortent, c’est mieux pour tout le monde. Quand on arrive face à vous (les médias), en zone mixte par exemple, il faut réussir à peser ses mots même s’il y a parfois de la nervosité derrière. » A croire qu’Anthony Lopes est aussi un bon acteur.