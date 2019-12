OL : Aucune reconnaissance, l'oubli de Benzema passe mal

Dans : OL.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema n’a jamais oublié le club rhodanien et ceux qui l’ont accompagné dans sa progression. Sauf peut-être Julian Palmieri et son père.

Habitué à dribbler les défenseurs de Liga depuis 10 ans, Karim Benzema n’avait pas vu ce tacle venir. Et pour cause, l’attaque vient de Julian Palmieri. Actuellement au Gazélec Ajaccio dans le championnat National, le latéral gauche a côtoyé l’attaquant du Real Madrid pendant sa formation à l’Olympique Lyonnais. A l’époque, le futur Merengue avait profité de la générosité de la famille Palmieri pour ses déplacements. Mais apparemment, KB9 n’en a aucun souvenir, ce qui a le don d’agacer son ancien coéquipier.

Palmieri rancunier

« Il a oublié certaines choses. Il a oublié comment mon père l'a pris chez lui pendant un an. Il l'emmenait tous les matins avec lui pour qu'on prenne le bus pour aller au collège, a raconté Julian Palmieri à RMC Sport. Je l'avais dit à un collègue qui était en équipe de France avec lui, et il avait oublié. Cela m'avait un peu énervé. Il n'y a pas de lien avec Benzema, je n'ai pas de lien particulier avec lui. C'est juste que comme on habitait dans le même quartier à Lyon, mon père rebroussait chemin pendant 10 minutes pour aller le prendre et après on traçait à Tola Vologe et il y avait une navette qui nous y attendait. »

« Quand j'ai eu un collègue au téléphone, il y avait Benzema à côté, je lui ait dit : "demande-lui si il s'en rappelle." Il a répondu : "Non, non, je ne m'en rappelle plus..." Cela m'avait moyennement plu parce qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Mais à part ça, je ne le connais pas ce Karim Benzema, j'ai juste joué avec lui pendant deux-trois ans, c'est bien ce qu'il fait. Qu'il continue à marquer des buts », a ajouté le natif de Lyon, qui a bien du mal à digérer cette anecdote.