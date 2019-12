OL : Benzema de retour, Aulas entretient la flamme !

Dans : OL.

Il y a quelques semaines, Juninho dévoilait sur la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais qu’il rêvait de faire revenir Karim Benzema dans la capitale des Gaules, afin que le Français y termine sa carrière.

Un objectif ambitieux, mais qui n’est pas totalement impossible à réaliser selon Jean-Michel Aulas. Interrogé par beIN SPORTS au sujet d’un éventuel come-back de l’avant-centre du Real Madrid, le président rhodanien n’a pas fermé la porte à son ancien joueur. Même si, pour le patron de l’Olympique Lyonnais, un retour de Karim Benzema dans le Rhône est impossible dans un futur très proche. Dans quelques années en revanche, tout semble envisageable à en croire JMA…

« Bien sûr que ce serait possible, si lui y trouvait son compte. On a déjà discuté l'année dernière avec Karim Djaziri (son ancien agent, ndlr) sauf qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de changements au Real Madrid. Il a un statut qui est immense, c'est l'un des tous meilleurs joueurs français. Ce n'est pas possible à l'instant T. Si demain ou après-demain, on a la possibilité de faire revenir Karim à Lyon... Juninho l'a dit et il ne parle pas à tort et à travers » a confié Jean-Michel Aulas, pour qui un retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais pourrait devenir possible au fil des années. Cela va faire rêver plus d'un supporter, Karim Benzema ayant conservé une excellente cote à l'OL.