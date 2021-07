OL : Aucune offre pour Aouar, l'annonce choc !

Dans : OL.

Annoncé comme proche d'Arsenal, puis dans un deal avec Tottenham, puis même à Liverpool ou à Manchester United, la réalité serait bien différente concernant Houssem Aouar, même si Lyon est vendeur.

Ces derniers jours, l’avenir d’Houssem Aouar semble s’inscrire loin de l’Olympique Lyonnais, même si le joueur a repris tranquillement l’entraînement sous les ordres de Peter Bosz après un petit souci de santé. C’est en Premier League que le nom du joueur de l’OL est le plus régulièrement évoqué, au point même d’être, à priori, sur les tablettes de quelques-uns des plus gros clubs anglais. Dans un premier temps, c’est Arsenal qui semblait tenir la corde, les Gunners ayant déjà fait une offre l’an dernier à Jean-Michel Aulas pour Aouar, une proposition que le président de Lyon avait rejetée sans hésitation. Mais la presse britannique affirme désormais que Tottenham souhaite s’offrir Houssem Aouar en incluant Tanguy Ndombele dans le deal, tandis que Liverpool et Manchester United pensent eux-aussi à l’international français.

Cependant, Sofiane Zouaoui, qui travaille sur l’émission Winamax Football Club, affirme que tout cela n’a débouché sur aucune proposition. « Pas d'offre pour Aouar et il n'y en a jamais eu sur ce mercato. Si offre, il part. Il y en a eu une d'Arsenal lors du Final 8 mais rien depuis, d'aucun autre club. Seule fois où je fais un post mercato rumeur mais ça me chauffait beaucoup trop », explique le spécialiste, qui dément donc toutes les offres qui seraient arrivées sur le bureau de Jean-Michel Aulas concernant Houssem Aouar, et cela même si l’Olympique Lyonnais est vendeur.