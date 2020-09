OL : Départ en vue ? Lyon cible le remplaçant de Dembélé

Dans : OL.

Potentiellement en quête d’un nouvel attaquant pendant ce marché des transferts, l’Olympique Lyonnais creuse une alléchante piste à l’étranger. Un dossier qui devrait plaire à Memphis Depay.



Lors de sa dernière sortie médiatique sur la chaîne de l'OL, Juninho a été catégorique : si un joueur cadre de l’effectif de Rudi Garcia venait à partir pendant ce mercato estival, l’OL le remplacerait par un « un joueur de même niveau ». Donc si un élément comme Moussa Dembélé venait à quitter le navire rhodanien d’ici au 5 octobre prochain, date de la fermeture du marché, Lyon recruterait un buteur de la même trempe. Et selon Foot Mercato, le nom de Myron Boadu fait figure de priorité pour l’après-Dembélé : « Le club rhodanien a pris des renseignements sur l'attaquant néerlandais de l'AZ Alkmaar ».

Brillant en Eredivisie et en Europa League la saison passée, avec 18 buts et 8 passes décisives en 31 matchs, le joueur de 19 ans est très courtisé sur le marché des transferts. Puisque le FC Barcelone, Arsenal, la Juventus, l'AS Roma, le Séville FC et l'AC Milan sont également sur les rangs pour recruter le futur grand talent de la sélection néerlandaise. Mais avant d’attirer le protégé de Mino Raiola, dans le cadre d’un potentiel transfert de 20 millions d’euros, l’OL devra d’abord vendre Dembélé. Ce qui n’est pas encore assuré, vu que l’attaquant de 24 ans n’est toujours pas en instance de départ...