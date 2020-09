OL : Juninho promet un mercato de feu à tous les niveaux !

Dans : OL.

Alors que la trêve internationale du mois de septembre bat son plein, l’Olympique Lyonnais profite de ce petit moment de répit pour plancher sur le marché des transferts.

Suite à un magnifique parcours en Ligue des Champions, et sachant que Lyon s’apprête à vivre une saison sans Coupe d’Europe, le club rhodanien s’attend à subir les évènements pendant ce mercato estival. Plusieurs joueurs majeurs sont annoncés sur le départ, comme Memphis Depay, Houssem Aouar ou Moussa Dembélé. Mais d’après les dires de Juninho, l’OL ne laissera pas partir les trois lors du marché des transferts de ce mois de septembre. Et en cas de départ majeur, le Brésilien promet des recrues de premier choix, ce qui est une nouveauté.

« Ce n'est pas prévu de faire partir Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé en même temps. Si ça arrivait, on irait chercher des joueurs de même niveau sur le marché. Le départ des trois ensemble n'est pas prévu. Ils attirent le marché. Houssem, il y a des clubs dessus depuis longtemps. Moussa, c'est un vrai buteur. Il n'y a pas beaucoup d'options comme lui sur le marché de joueurs qui vont marquer des buts. Memphis s'était malheureusement blessé. On avait essayé de le prolonger, le président avait tout fait, mais il n'a pas voulu discuter à cette période. Dans un an, il sera libre. Si on perd des joueurs de cette qualité, les trois c'est presque impossible, on a déjà des noms pour les remplacer. Des joueurs de même niveau. Nous essayons également de faire Facundo Pellistri, qui lui est un jeune joueur et ne fait pas encore partie des grands noms que j'ai évoqué précédemment. Après, je pense qu'il faut diminuer l'effectif. C'est plutôt des départs pour l'instant. Ce n'est pas sûr qu'on aille chercher des joueurs. On cherche plutôt à s'en séparer. On a trois arrières à droite et trois à gauche. On ne doit jamais avoir 3 joueurs à ces postes, on doit en avoir deux et faire monter un jeune si jamais il y a un problème. On doit trouver un équilibre pour avoir un bon état d'esprit », a lâché, sur OL TV, le directeur sportif de Lyon, qui a donc une ligne de conduite bien claire pendant ce marché post-Covid. Preuve que Juninho est parfaitement rentré dans son nouveau costume.