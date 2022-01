Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Saint-Etienne vendredi au Groupama Stadium, et la désignation des arbitres a déjà fait monter la température.

Le derby aller à Geoffroy-Guichard a été bouillant, et François Letexier avait eu fort à faire, notamment avec l’usage de la VAR, l’arbitre s’étant mis les supporters lyonnais à dos en expulsant Anthony Lopes. A deux jours du derby retour, dans un stade qui sera en mode jauge réduite, la tension monte, car cet OL-ASSE a un intérêt sportif qui dépasse tout ce que l’on a connu ces dernières saisons. Même s’il ne s’agit pas du match de la dernière chance pour Saint-Etienne, il est clair que Pascal Dupraz veut repartir avec au moins un point du stade de Lyon pour espérer sauver la place des Verts en Ligue 1. Du côté de l’Olympique Lyonnais, tout autre résultat qu’une victoire serait un sacré coup dur pour Peter Bosz. C’est donc dans de climat tendu que la LFP a annoncé que les arbitres pour ce derby sont Antony Gautier, lequel sera assisté de Frédéric Haquette et Cyril Gringore tandis que Jérémy Stinat sera le 4e arbitre. Hamid Guenaoui et Dominique Julien étant en charge de la vidéo. Et la polémique a éclaté suite à un message ravageur de Mohamed Toubache-Ter.

Fautifs à Strasbourg, ils seront à OL-ASSE

Pierre Gaillouste sera l’arbitre de #FCNFCL, ce we.



Cyril Gringore sera arbitre assistant pour le derby #OLASSE.

Dominique Julien sera à la VIDÉO pour le derby… oui, oui, c’est cela la méritocratie.

Mettre en avant l’incompétence !! #RCSAMHSC



Tu merdes pr être récompensé. https://t.co/erS5BD6r4s — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 18, 2022

Celui qui œuvre désormais dans L’Equipe du Soir a rappelé que sur la touche et du côté de la VAR, on avait confié les clés du derby à des arbitres qui venaient de se planter lourdement lors du match entre Strasbourg et Montpellier. En effet, Elye Wahi, le joueur du MHSC avait été expulsé totalement à tort, au point même que dès lundi la commission de discipline lui avait retiré son carton rouge. Une grosse bévue arbitrale commise par des officiels qui seront donc présents vendredi soir au Groupama Stadium pour le derby. « Cyril Gringore sera arbitre assistant pour le derby OL-ASSE. Dominique Julien sera à la VIDÉO pour le derby… oui, oui, c’est cela la méritocratie. Mettre en avant l’incompétence !! Tu merdes pour être récompensé », a lancé Mohamed Toubache-Ter, stupéfait de voir que l’énorme erreur commise à la Meinau ne donne pas lieu à une remise en question de ceux qui l’ont commise. Nul doute que si la VAR est utilisée vendredi soir lors du match Lyon-St-Etienne, elle sera encore plus étudiée à la loupe que d’habitude.