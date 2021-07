OL : Aouar vendu à un prix terrible par Lyon ?

Dans : OL.

Proche de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Houssem Aouar pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines.

Le milieu offensif de l’OL dispose d’un bon de sortie accordé par Jean-Michel Aulas il y a un an, et ne sera pas retenu en cas de proposition satisfaisante. Courtisé par la Juventus Turin l’été dernier, Houssem Aouar n’est plus dans les petits papiers de la Vieille Dame. L’international tricolore a en revanche la cote en Premier League, où Arsenal, Manchester United ou encore Tottenham surveillent sa situation. A en croire les informations obtenues par The Sun, l’OL n’a cependant pas reçu la moindre proposition officielle d’un club de Premier League pour son milieu offensif de 25 ans, ce qui a tendance a logiquement inquiéter Jean-Michel Aulas et Juninho…

Pas d'offre pour l'instant

Le média britannique affirme que la panique commence à se faire sentir à Lyon, où le départ d’Houssem Aouar est nécessaire afin de renflouer les caisses après les pertes financières colossales liées à la crise du Covid-19. C’est ainsi que selon le média, une offre qui atteindra tout juste les 20 ME pourrait être acceptée par l’Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar, bien loin des prix supérieurs à 40 ME dont rêvaient les Gones l’été dernier au moment des négociations avec la Juventus Turin. De son côté, Get French Football News indique qu’Houssem Aouar n’a pas l’intention de rester à l’OL en dépit des débuts prometteurs et du discours plein d’ambition de Peter Bosz. Reste maintenant à voir si ce tarif bradé pour Houssem Aouar réveillera les gros clubs anglais, relativement discrets sur le marché des transferts pour le moment. L’OL guettera d’autant plus ce réveil que deux autres Gones pourraient être vendus en Angleterre : Maxwel Cornet, courtisé par Burnley et Leeds, ainsi que Joachim Andersen, ciblé par Tottenham ou encore Crystal Palace.