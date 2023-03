OL : Aouar passe un pacte avec l’Algérie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Houssem Aouar, qui n’a porté qu’une seule fois le maillot de l’Equipe de France en match amical, a décidé de représenter la sélection algérienne.

Du haut de ses 24 ans, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a pris une grande décision pour la suite de sa carrière internationale. En effet, Houssem Aouar renonce définitivement à l’Equipe de France, avec qui il a participé à un match amical. Le numéro huit de l’OL a décidé de représenter l’Algérie, dont le sélectionneur Djamel Belmadi le courtisait avec assiduité depuis de longs mois. Houssem Aouar devra prouver aux supporters algériens que les Fennecs ne sont pas un choix par défaut pour lui s’il veut gagner les cœurs et le respect. Quoi qu’il en soit, les grands débuts d’Houssem Aouar avec l’Algérie ne sont pas imminents. A court de forme en raison de son faible temps de jeu avec l’OL depuis le début de la saison, le milieu de terrain lyonnais ne fera pas partie de la liste de Djamel Belmadi pour les matchs contre l’Algérie et la Tanzanie au mois de mars.

Aouar pas avec l'Algérie avant septembre

Selon les informations de But, un pacte a été scellé entre le staff de l’Algérie et Houssem Aouar pour que le joueur ne soit pas sélectionné avant le mois de septembre. L’objectif pour le milieu de terrain de l’OL est de se remettre en forme et de régler son avenir en club avant de faire ses premiers pas avec l’Algérie. L’idée est bien sûr de ne pas mettre Aouar dans une situation délicate vis-à-vis des supporters algériens en le faisant jouer à court de forme avec les Fennecs. De plus, Houssem Aouar ne serait pas libéré alors que son avenir est totalement indécis en club. Pour rappel, le numéro huit de l’OL est en fin de contrat et il est d’ores et déjà acquis qu’il quittera Lyon à la fin de la saison. L’identité de son futur club est en revanche un mystère alors qu’il dispose de plusieurs marques d’intérêt en Série A (Roma, AC Milan) ou encore en Espagne (Bétis Séville). Il faudra en tout cas que les supporters algériens patientent encore un peu pour voir Houssem Aouar en match officiel avec la tunique des Fennecs sur le dos.