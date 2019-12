OL : Aouar et Gouiri, la Juventus s’attaque à Lyon

Dans : OL.

Futurs adversaires en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, la Juventus et l’OL sont amenés à se parler dans les prochaines semaines.

Et cela ne vaut pas forcément pour l’organisation et les préparations d’usage avant un gros match. En quête d’un défenseur, le club rhodanien suivait de près Daniele Rugani, poussé vers la sortie par le club turinois et qui pourrait aider à régler les problèmes défensifs de l’OL. Mais depuis le tirage au sort, le club du Piémont fait silence radio à ce sujet. Il est de bon ton de supposer que Jean-Michel Aulas en fera de même si la Juve débarque pour scruter deux joueurs de son effectif. Selon Tuttosport, les dirigeants turinois, et notamment le directeur sportif Fabio Paratici, apprécient Houssem Aouar et Amine Gouiri affirme Calcio Mercato.

Le premier est l’un des fers de lance de l’OL depuis quelques saisons désormais, et un joueur qui a souvent marqué les esprits dans les grands matchs. Pep Guardiola le suivait même à un moment pour Manchester City. Autant dire que Lyon tient à son numéro 8. Il en va de même pour l’un de ses grands espoirs au poste d’attaquant, qui a été freiné par une grave blessure la saison dernière, mais représente toujours un joueur auquel le club tient beaucoup. Même si Gouiri n’a pas eu beaucoup l’occasion de montrer son talent dernièrement, les qualités du natif de Bourgoin n’ont pas échappé à la Juventus, qui se tient donc prête à passer à l’action si l’international espoir venait à trouver le temps long sur le banc de l’OL.