OL : Aouar d’accord avec Arsenal, une première offre tombe !

Dans : OL.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant du côté de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar pourrait finir sa course en Premier League en cette fin de mercato.

Suite à de très belles prestations en Ligue des Champions en août, Houssem Aouar avait tous les grands clubs européens à ses trousses. Des formations comme le FC Barcelone, la Juventus ou Manchester City s'intéressaient de près au joueur de 22 ans. Le milieu de terrain, lui, rêvait d’endosser le maillot de l’un de ses trois clubs, sauf qu'aucun d'entre eux n’a fait une offre concrète à Jean-Michel Aulas. Au final, seul Arsenal est vraiment motivé à l’idée de recruter l'international français d’ici au 5 octobre, date de la fermeture du marché des transferts. Et selon Téléfoot, Aouar est désormais emballé à l’idée de rejoindre Mikel Arteta pour découvrir la Premier League en cette saison 2020-2021.

Si Aouar a donné son « accord pour rejoindre les Gunners », la formation londonienne doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’OL. En tout cas, ce deal est en bonne voie, puisque selon Saber Desfarges, Arsenal a dégainé sa première offre officielle pour le numéro 8 des Gones. « Arsenal dégaine en premier et a fait une offre à l’OL pour s’attacher les services d’Houssem Aouar. Discussions à venir entre l'OL et les Gunners pour affiner le montant proposé », explique le journaliste de Téléfoot sur Twitter. Si le montant de cette première proposition n’a pas filtré, et sachant qu’Arsenal a les moyens de ses ambitions dans ce dossier-là, celle-ci pourrait tourner autour des 50 millions d’euros, soit le prix réclamé par l’OL.