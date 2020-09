Arsenal : Guendouzi indésirable, la douche froide pour Aouar

Dans : Premier League, OL.

Pour recruter Houssem Aouar, Arsenal doit vendre. Mattéo Guendouzi est sacrifié par ses dirigeants mais le plan des Gunners ne se déroule pas comme prévu.

Ce n’est pas une surprise, Houssem Aouar (22 ans) est la cible d’Arsenal en cette fin de mercato. L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, aime son profil et souhaite boucler l’arrivée du milieu de terrain d’ici le 5 octobre, date à laquelle se termine le mercato. Si l’envie de recruter Aouar est bien là, Arsenal devra vendre afin d'avoir les liquidités nécessaires. Les dirigeants du club londonien souhaitent pour cela se débarrasser de Mattéo Guendouzi. Un élément pourtant talentueux mais qui est descendu dans l’estime de ses dirigeants après des problèmes disciplinaires. On se rappelle notamment son coup de sang face à Brighton la saison dernière, match au cours duquel il avait attrapé son compatriote Neal Maupay à la gorge.

Il n’a d’ailleurs plus été convoqué par son entraîneur depuis cet incident survenu le 20 juin. Alors que la vente de l’ancien Lorientais doit permettre à financer l’arrivée d’Aouar où une alternative (Thomas Partey), Arsenal fait face à un gros problème. Selon The Express, Il est très difficile de trouver preneur pour Guendouzi sur le marché alors que la valeur de l’intéressé est évaluée à 32 ME. Un montant aux alentours de cette somme offrirait aux Gunners une belle plus-value pour un élément recruté 8 ME il y a deux ans. Arsenal a tenté d'inclure son international Espoirs tricolore dans le deal pour Aouar, mais l'OL a refusé. Le club londonien est dans une impasse. Il s'impatiente et n'a pas d'autre choix que d'attendre pour le moment.