OL : Aouar c'est la classe totale, le PSG doit le signer

Dans : OL.

Auteur de prestations épatantes à chaque match de Ligue des Champions, Houssem Aouar a confirmé qu’il avait changé de dimension ces derniers mois.

Décisif quand son club en a besoin, notamment contre Leipzig en poules, il a systématiquement su se mettre au niveau quand l’OL a rencontré les grands d’Europe. Il sera très difficile pour son club formateur de le conserver cet été, surtout sans lui proposer de Coupe d’Europe. Son chemin vers l’équipe de France semble tracé, et ses courtisans se nomment Manchester City, la Juventus ou le PSG. Justement, pour Giovani Castaldi, ce serait vraiment un superbe coup de la part des Parisiens de récupérer le numéro 8 de l’OL, qui pourrait ainsi poursuivre sa progression tout en restant sous les yeux des Français.

« Est-ce impossible d’imaginer Houssem Aouar porter les couleurs du PSG ? Je n’ai pas la réponse. En revanche, ce serait une sacrée bonne idée pour Paris et surtout une chance de le garder encore un peu en Ligue 1. On aura la même réflexion sur Camavinga l’année prochaine », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que le Lyonnais peut renforcer un milieu de terrain du PSG qui recherche pourtant plus un joueur physique capable de jouer en sentinelle. Un transfert qui ne sera donc pas facile à boucler, surtout que Jean-Michel Aulas sera très gourmand pour sa pépite, et ne devrait pas baisser ses tarifs si le PSG venait à concréter rôder autour de l’ancien international espoirs français.