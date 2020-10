OL : Aouar au Real Madrid, le PSG en alerte maximale !

Dans : OL.

Annoncé sur le départ avec insistance durant le mercato, Houssem Aouar a finalement pris la décision de rester à l’Olympique Lyonnais.

Le milieu de terrain formé à l’OL était pourtant dans le viseur d’Arsenal, qui avait proposé près de 40 ME à Jean-Michel Aulas pour le transfert de l’international français (1 sélection). Mais cette proposition a été jugée insuffisante par le board de l’Olympique Lyonnais. En parallèle, Houssem Aouar n’a pas démontré une envie absolue de rejoindre les Gunners, non-qualifiés pour la Ligue des Champions cette saison. Mais selon les informations obtenues par OK-Diario, c’est parce que Zinedine Zidane lui a fait savoir que le Real Madrid était très intéressé par sa venue en juin 2021 que le milieu offensif de l’OL n’a pas insisté pour rejoindre Arsenal cet été.

A en croire la publication espagnole, l’entraîneur du Real Madrid s’est entretenu à plusieurs reprises avec Houssem Aouar afin de lui transmettre l’intérêt des Merengue dans l’optique du mercato estival. Une démarche flatteuse de la part du champion du monde 1998, et qui n’a évidemment pas laissé Houssem Aouar insensible. Bien que le Paris Saint-Germain soit également intéressé, notamment par l’intermédiaire du président Nasser Al-Khelaïfi, il semblerait que dans l’entourage d’Houssem Aouar, on donne désormais sa priorité au champion d’Espagne 2020. Reste maintenant à voir qui aura les moyens de s’offrir le milieu offensif de l’OL, estimé à environ 50 ME, lors du prochain mercato. Car si le Real Madrid, qui n’a pas recruté le moindre joueur cet été, dispose de gros moyens financiers, Zinedine Zidane a également d’autres stars dans le viseur. Kylian Mbappé bien sûr, mais également Eduardo Camavinga, Erling Haaland et Dayot Upamecano. Pour le coach français du Real Madrid, il faudra sans doute renoncer à certains joueurs…