OL : Partir en voleur, Aouar refuse de trahir Lyon

Dans : OL.

Houssem Aouar restera un joueur de l’Olympique Lyonnais cette saison. Une décision prise en fonction de plusieurs critères.

Il aurait pu partir et jouer une coupe d’Europe cette saison, mais il a tranché et a décidé de continuer a rendre service à son club formateur. Houssem Aouar a pris une grande décision en cette fin de mercato. Un choix dont peut se réjouir tout un club. Lié à l’OL jusqu’en 2023, le numéro 8 lyonnais y restera au moins jusqu’en 2021. Selon RMC Sport, plusieurs raisons ont poussé l’intéressé à continuer son aventure avec son club de cœur. Le joueur appelé pour le rassemblement des Bleus en octobre souhaite quitter Lyon par la grande porte. Cela n’aurait pas été le cas actuellement puisque l’OL piétine en Ligue 1 et surtout ne jouera aucune coupe européenne sur l’exercice 2020-2021.

Ainsi, il a le désir de prendre son envol en sachant que l’OL sera européen. De plus, quitter l’OL alors que les championnats européens ont débuté pouvait lui être préjudiciable. En cas de départ, il rejoignait une équipe sans avoir participé à la préparation estivale avec celle-ci, ce qui aurait pouvait compliquer son adaptation et enrayer sa forme du moment. S’il vivait une saison difficile avec sa nouvelle écurie, il se serait également fermé les portes de l’équipe de France alors qu’il a l’objectif de disputer l’Euro 2021. Le choix de Houssem Aouar est mûrement réfléchi. Il sait ce qu’il lui reste à faire pour pouvoir partir l’été prochain l’esprit tranquille et surtout avec le sentiment du travail accompli.