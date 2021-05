OL : Aouar au Real Madrid avec ou sans Zidane !

Le Real Madrid s'intéresse à Houssem Aouar, dont le profil a toujours convaincu Zinédine Zidane. La venue du milieu de terrain ne serait néanmoins pas liée directement à l'avenir de l'entraîneur lequel s'interroge toujours sur son avenir.

Étincelant lors du Final 8 de la Ligue des Champions en 2020, Houssem Aouar accuse le coup cette saison. Blessures, irrégularité, problème avec Rudi Garcia... Le milieu de terrain semble déjà avoir la tête ailleurs. L'été dernier, il était proche d'un départ vers Arsenal, avant que le club anglais ne se retire au dernier moment. Un faux-départ qui a probablement contrarié le joueur de l'OL, moins bon cette saison. Des contre-performances qui ont coûté cher à Houssem Aouar, non retenu par Didier Deschamps pour l'Euro alors qu'il figurait il y a quelques mois encore parmi les jeunes joueurs qui semblaient destinés à intégrer les Bleus à court terme. La priorité du numéro 8 lyonnais est désormais de trouver un nouveau point de chute. La Juventus est très intéressée par son profil. Mais un club encore plus prestigieux pourrait bien rapidement frapper à la porte : le Real Madrid, où Zinédine Zidane n'a jamais caché son intérêt pour le joueur de 22 ans.

Seulement voilà, devancé par l'Atletico dans la course au titre, le Real Madrid termine la saison sans aucun titre. Une saison blanche qui pourrait coûter sa place à Zinédine Zidane. Interrogé sur son avenir, Zizou a expliqué que tout serait décidé dans les prochains jours. Mais qu'Houssem Aouar se rassure, son arrivée à Madrid n'est pas liée au futur de Zinédine Zidane. En effet, selon les informations du site espagnol TodoFichajes, les dirigeants madrilènes sont eux aussi séduits par le profil du joueur français et envisagent de faire une offre ferme à l'OL. Pas opposé au départ de son joueur, Jean-Michel Aulas réclame environ 40ME. À Madrid, Houssem Aouar retrouverait trois anciens lyonnais : Mariano, Ferland Mendy et Karim Benzema.

🔴 REAL MADRID's TOP SHORTLIST



- Kounde or Pau Torres

- Camavinga or Aouar or Bennacer or Pogba

- Mbappe 2021

- Haaland 2022

- Milinkovic Savic and Barella In their shortlist aswell.



NOT EVERY PLAYER WILL SIGN! THIS IS THEIR TARGETS. THEY WILL CHOOSE SOME OF THEM