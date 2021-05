Esp : Zidane et le Real Madrid, réponse dans quelques jours !

Dans : Liga.

Malgré la victoire du Real Madrid face à Villarreal, les Merengue laissent à l'Atlético Madrid le titre de champion d'Espagne. Zinedine Zidane a reconnu qu'il réfléchissait à son avenir.

Jusqu’à la dernière minute de la 38e journée, les footballeurs du Real Madrid ont tout donné pour essayer de récupérer le titre en Liga, en cas de contre-performance des voisins de l’Atlético. Mais si les buts de Benzema et de Modric ont permis aux Merengue de s’imposer face à Villarreal (2-1), cela n’a pas été suffisant pour récupérer la première place. Après la rencontre, la déception était énorme dans le vestiaire de la Maison blanche, mais c’était la réaction de Zinedine Zidane qui était attendue, l’entraîneur français du Real Madrid ayant été annoncé sur le départ le week-end dernier, avant que cette rumeur soit démentie. Face à la presse, Zizou n’a pas échappé à un question sur son avenir au Real Madrid ou ailleurs.

Zinedine Zidane n’a pas voulu trop en dire, mais il a tout de même reconnu qu’une réflexion était en cours sur ce sujet. « Le plus important, ce n'est pas moi. Je parlerai calmement avec le club dans les prochains jours (…) Nous savons ce qui se passe à Madrid quand vous ne gagnez pas un titre. Finir la saison sans titre ne fait pas partie de l’ADN de ce club. On va bientôt discuter… », a prévenu l’entraîneur tricolore du Real Madrid. En Espagne, c'est le nom de Massimiliano Allegri qui revient le plus souvent dans les médias, même si pour l'instant Florentino Perez doit encore parler avec Zinedine Zidane.